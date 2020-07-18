Ordu'da Sayacatürk Mahallesi'nin bir bölümü karantinaya alındı
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Ordu'da Sayacatürk Mahallesi'nin bir bölümü karantinaya alındı

Ordu'nun Çatalpınar ilçesine bağlı Sayacatürk Mahallesi'nin bir bölümü için karantina uygulanmasına karar verildi.

Ordu'da Sayacatürk Mahallesi'nin bir bölümü karantinaya alındı
18.07.2020 15:01 | Son Güncelleme: 18.07.2020 15:22

Ordu'nun Çatalpınar ilçesine bağlı Sayacatürk Mahallesi'nin bir bölümü için karantina uygulanmasına karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla ilave bazı tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayacatürk Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında kişiler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Çatalpınar İlçesi Sayacatürk Mahallesi İskenli bölgesinde 17 Temmuz saat 24.00'ten itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mevkiler ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı kaydedildi.

Düğün gibi etkinliklerde katılımcıların isim ve iletişim bilgileri alınacak

Öte yandan yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, nikah, düğün, nişan, gelin alma, kına, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerde, organizasyon sahibi veya işletme sahibi tarafından davetli tüm katılımcıların ad, soyad ve iletişim bilgilerinin alınarak en az 14 gün saklanmasına, alınan tedbirlere uyumun denetlenmesi amacıyla işletme sahibi veya organizasyon sahibi tarafından bir kişinin görevlendirilmesine, İlçe Kaymakamlıklarınca görevlendirilen kolluk kuvvetlerince yapılan nikah, düğün, nişan, gelin alma, kına, sünnet düğünü gibi etkinliklerin denetlenmesine karar verildiği de aktarıldı.

Kaynak: AA

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