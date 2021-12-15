Ordu'da satışa uygun olmayan bir ton et ele geçirildi

ORDU (AA) - Ordu'da zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, satışa uygun olmayan bir ton ete el konuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, halk sağlığı ve gıda güvenliği konusunda il genelinde denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Zabıta Dairesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, veteriner hekimler ve kolluk kuvvetlerince kasapların denetlendiği ve kaçak hayvan girişini önlemek üzere kontrollerin yapıldığı aktarılan açıklamada, Altınordu ilçesinde 25 iş yerinin denetlendiği, mühürsüz 805 kilogram et ile kesim raporu olmayan 3 kuzuya, mührü olmayan 1 kuzuya ve etiketi olmayan 14 kilogram tereyağına el konulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Fatsa ilçesinde 28 iş yerinin denetlendiği, bu denetimlerde ise iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan 6 iş yeri ve mezbahane kesim fişi, veteriner sağlık raporu, parça et alış faturası bulunmayan 1 iş yeri ile ilgili tutanak tutulduğu ifade edildi.

Ünye ilçesinde 22 iş yerinde yapılan denetimlerde, temizlik ve hijyen kurallarına uymayan 2 kasap, sağlık ve kesim raporu ibraz etmeyen 3 iş yeri ile ilgili tutanak tutulduğu vurgulanan açıklamada, "Ekipler tarafından Perşembe ilçesinde yapılan denetimlerde mühürsüz olan 25 kilogram karkas ete, Kabadüz ilçesinde yapılan denetimlerde ise mühürsüz olan 1 karkas ete el konuldu. Ekiplerin diğer ilçelerde yaptığı denetimlerde ise herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ekiplerin, 19 ilçede 150 et satış noktasında yaptığı denetimlerde toplam 1 ton ete el koyduğu kaydedildi.

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

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