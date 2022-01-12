Ordu'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi de yaralandı - Haberler
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Ordu'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi de yaralandı

Ordu'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi de yaralandı
AA / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel

Ordu'nun Ünye ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, beraberindeki kişi de yaralandı.

ÜNYE, ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, beraberindeki kişi de yaralandı.

Haluk Yarlıgaç'ın (50) kullandığı 55 BB 555 plakalı otomobil, Ünye Çevre Yolu'nun Bayramca Mahallesi mevkisindeki Bayramca Tüneli'nin çıkışında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada yaralanan Yarlıgaç ve beraberindeki Mustafa Kahraman (27), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere sevk edildi.

Sürücü Haluk Yarlıgaç, Ünye Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kahraman'ın tedavisine ise özel bir hastanede devam ediliyor.

Ordu'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi de yaralandı

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AA / Hacer Öztürk - Son Dakika Haberleri

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