Ordu'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Yağızlı Mahallesi Kolanoğlu mevkisinde, Turgay Yazıcı'nın kullandığı 52 DE 644 plakalı kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekiler, araçta mahsur kalan yaralı sürücü için Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, aracı kayma ihtimaline karşı halat yardımıyla bir ağaca bağlayarak güvenlik tedbiri aldı.

Titizlikle yürütülen çalışma sonrası araçtan çıkarılan Yazıcı, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Bu arada, kaza sırasında araçta bulunan ve yara almadan kurtulan Yazıcı'nın köpeği, kurtarma çalışmaları sırasında itfaiye personelinin yanından ayrılmadı.