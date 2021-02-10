Ordu'da salgın nedeniyle iş yeri kapanan esnafa 2 bin lira destek verilecek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iş yeri kapanan esnafa 2 bin lira destek verme kararı aldıklarını belirtti.

Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kovid-19 salgınından dolayı genelge ile iş yerleri kapanan ilimizdeki esnaflara 2 bin lira destek verme kararı aldık. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi süreci boyunca hem esnaflarımızın hem de vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz. Birlikte daha güçlüyüz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay