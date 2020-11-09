Ordu'da sahte para operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Ordu'da sahte para ile alışveriş yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Ordu'da sahte para ile alışveriş yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatsa ve Altınordu ilçelerinde sahte para ile alışverişe teşebbüs eden kişilere yönelik yürütülen çalışmada, gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilirken, 3'ü Ordu Adliyesine sevk edildi.

Zanlılar, mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay