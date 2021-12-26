Ordu'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

Ordu'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

ORDU (AA) - Ordu'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatsa ilçesinde, 19 Aralık'ta alkol aldıktan sonra fenalaşan N.G. (57), Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fatsa ilçesine bağlı Kaleönü Mahallesi'nin muhtarı olan N.G. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ordu'da, 2 kişinin sahte içki nedeniyle kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Büyükada'da pes dedirten görüntüler! Kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler

Büyükada'da pes dedirten görüntüler! Kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler

 Kediden korkan köpek ortalığı birbirine kattı! Olan yolda yürüyen genç kıza oldu

Kediden korkan köpek ortalığı birbirine kattı! Olan yolda yürüyen genç kıza oldu

 Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Hemen polise çağrıldı, bölge koruma altında

Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Hemen polise çağrıldı, bölge koruma altında

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title