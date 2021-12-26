Ordu'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
Ordu'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti.
ORDU (AA) - Ordu'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Fatsa ilçesinde, 19 Aralık'ta alkol aldıktan sonra fenalaşan N.G. (57), Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fatsa ilçesine bağlı Kaleönü Mahallesi'nin muhtarı olan N.G. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ordu'da, 2 kişinin sahte içki nedeniyle kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
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AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri