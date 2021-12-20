Ordu'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü - Haberler
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Ordu'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü

Ordu'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden biri hayatını kaybetti.

ORDU (AA) - Ordu'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden biri hayatını kaybetti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Fatsa ilçesinde bir kişiye gönderilen alkolü tüketen 4 kişi, rahatsızlanmaları üzerine hastaneye kaldırıldı.

Şahıslardan biri, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğerlerinin tedavisi sürüyor.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu 5 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

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