Ordu'da sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler
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Ordu'da sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

Ordu'da sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

PERŞEMBE, ORDU (AA) - Ordu'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Perşembe ilçesinde bir iş yerinde sahte içki imal edildiğini belirledi.

Ekipler, adrese düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 32 litre sahte içki ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

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