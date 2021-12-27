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Ordu'da, sahte içki operasyonu

Ordu'da, sahte içki operasyonu
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel

ORDU'nun Ulubey ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, 16 litre sahte içki ele geçirildi.

ORDU'nun Ulubey ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, 16 litre sahte içki ele geçirildi. 'Sahte alkollü içki' imal ettiği tespit edilen O.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ulubey ilçesinde 'sahte alkollü içki' imalatı yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda; 12 litre kaçak ve elde yapılmış alkol, 3 litre kaçak votka ve 1 litre kaçak viski ele geçirildi. Olayla ilgili O.S. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.Kentte son bir haftada alkol zehirlenmesi nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirirken, 2 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Son Dakika Haberleri

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