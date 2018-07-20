Ordu'da Sahte İçki Operasyonu

Ordu'nun Ünye ilçesinde piyasaya sahte içki sürdükleri iddia edilen 2 zanlıdan biri gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, M.P. ile A.R.K'nin İstanbul'dan sahte içki getirerek piyasaya sürdükleri ihbarı üzerine harekete geçti.

Çalışmalar sonucu ekipler, M.P'yi, sahte olduğu değerlendirilen kolideki bandrolsüz 12 şişe rakıyla ilçe merkezinde yakaladı.

Bandrolsüz içkiler muhafaza altına alındı.

Firari şüpheli A.R.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.