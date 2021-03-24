Ordu'da sahte enerji içeceği ele geçirildi
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Ordu'da sahte enerji içeceği ele geçirildi

24.03.2021 10:22 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:29
Ordu'da sahte enerji içeceği ele geçirildi

Ordu'da çok sayıda sahte marka enerji içeceği ele geçirildi.

Ordu'da çok sayıda sahte marka enerji içeceği ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nca mali suçlar ile mücadele kapsamında Fatsa ilçesinde sahte markalı enerji içeceği satıldığı bilgisinin alınması üzerine 3 şüpheli şahsa ait iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada bin 393 adet sahte enerji içeceği ele geçirildi

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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