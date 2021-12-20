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Ordu'da sahte alkolden ölüm

Ordu'da sahte alkolden ölüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 1 kişi sahte alkolden zehirlenerek hayatını kaybetti.

İZMİR (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde 1 kişi sahte alkolden zehirlenerek hayatını kaybetti.

Fatsa ilçesinde İzmir'deki bir firmadan kargo yoluyla gönderilen sahte alkolden tüketen 3 şahıs hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına 3 kişiden 1'i hayatını kaybederken, diğer şahısların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde olay ile ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin sorgusu sürüyor. - ORDU

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