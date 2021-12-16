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Ordu'da sahte alkol operasyonu

Ordu'da sahte alkol operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da bir eve yapılan baskında çok miktarda sahte alkol ele geçirildi.

PERŞEMBE, ORDU (İHA) - Ordu'da bir eve yapılan baskında çok miktarda sahte alkol ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte alkol üretim ve ticaretine yönelik Perşembe ilçesinde bir adrese baskın yapıldı.

Adreste yapılan aramada 12 litre sahte alkol, 25 litre etil alkol, 13 adet alkol yapımında kullanılan kit ve çok sayıda boş vaziyette 500 ml. pet şişe ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - ORDU

Ordu'da sahte alkol operasyonu

Ordu'da sahte alkol operasyonu

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