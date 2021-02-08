Ordu'da sahipleri tarafından terk edilen eşek ve atlara belediye sahip çıktı

Ordu'da sahipsiz eşek ve atlara, Büyükşehir Belediyesi Altınordu Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde sahip çıkılıyor.

Vatandaşların ihbarı üzerine belediye ekiplerince toplanan 5 eşek ve 2 at, geçici bakımevine getirildi.

Bakımsız kalan ve araç çarpması nedeniyle yaralanan hayvanlar, veteriner hekimlerinin gözetiminde tedavi altına alındı.

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde barınan at ve eşekler, vatandaşların talepleri doğrultusunda sahiplendirilecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak sahipsiz hayvanların bakımlarını üstlendiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Onların sağlıklarına kavuşmalarını sağlıyoruz. Onlar da bizler gibi can taşıyorlar ve duygu sahibi hayvanlar. Onları sokağa terk ettiğimizde, barınaklara bıraktığımızda bu durumdan çok ciddi olarak etkilenmekte ve sağlık sistemleri de bozulmakta. Özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın hayvanlara ilgi ve alaka göstermesini istiyoruz."

Okutucu, bakımevinde bulunan yaralı at ve eşeklerin sağlıklarına hızla kavuşmaya başladığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay