Ordu'da sahiller yaza hazırlanıyor Ordu'da sahiller yaza hazırlanıyorORDU'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sahiller temizlenerek yaz sezonuna hazırlanmaya başladı.

Ordu'da sahiller yaza hazırlanıyor

ORDU'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sahiller temizlenerek yaz sezonuna hazırlanmaya başladı.

Kentte, koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca uygulanan 4 günlük kısıtlama kararının kaldırılmasının ardından, bugün vatandaşlar sahile akın etti. Bazı vatandaşların ise serinlemek için denize girdiği gözlendi. Küçük çocuklarıyla sahile ve kumsala inen vatandaşlar, yürüyüş yapıp, güneşli havanın keyfini çıkarmaya çalıştı. Denetimlerini sürdürüren polis ve bekçi ekipleri de, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske takılması uyarılarında bulundu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından da sahil ve kumsal alanlar; koronavirüs önlemleri kapsamında temizlenerek yaza hazırlanmaya başladı. Normalleşme döneminde sahillerin, kumsalın nasıl kullanılacağı, denize hangi koşullarda girileceği ise İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca belirlenecek. Kuralları yerine getiren tesislerin, işletmelerine izin verilecek. Çocuklarını sahilde oyun parkına getiren Cemal Aktaş, salgın nedeniyle evden ayrılamadıklarını belirterek, 'Aile olarak elimizden geldiğince evimizden dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz. Çocuklar için verilen izni de böylece değerlendiriyoruz. İnşallah bu virüsten bir an önce kurtulur, normal eski günlere döneriz. Çocuklarımızda evde çok sıkılıyor ama yapacak bir şey yokö dedi.

Kaynak: DHA