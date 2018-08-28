Ordu'da Selin Yuttuğu Tonlarca Fındık Sahile Vurmaya Devam Ediyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle üreticilerin harmanlarından denize akan fındık, sahile vurmaya devam ediyor. Vatandaşlar sahilde fındıkları elleriyle toplamaya çalıştı.

SELDE DENİZE DÖKÜLEN FINDIKLAR KIYIYA VURMAYA BAŞLADI



Ordu'da meydana gelen selde 1100 ton civarında fındığın zarar gördüğü ortaya çıkmıştı. 8 Ağustos'ta yaşanan sel afetinde denize akan fındıkları deniz geri vermeye başladı. Fatsa'nın Dolunay Mahallesi'nde kıyıya tane halde çok sayıda fındık vurdu. Bazı üreteciler sahile giderek kıyıya vuran fındıkları topluyor.

1,5 TON FINDIĞINI GÖZLERİNİN ÖNÜNDE SEL YUTTU

Yaklaşık 1,5 ton fındığının harmandan sel ile birlikte denize aktığını söyleyen üretici Taner Kurt, "Tüm emeğimiz denize gitti ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yağmur bir anda başladı. Fındığımızın harmana seriliydi, kurtarmaya çalıştık fakat dışarı bile çıkamadık.

Gözlerimizin önünde su ile birlikte fındığımız aktı gitti. Deniz fındığımızı geri vermeye başladı. Gerçekten çok mağdur olduk. Yetkililerden bizlere sahip çıkılmasını, üreticilerin yanında olmalarını talep ediyorum. Bütün yılın emeği denize gitti, sahilde karaya vurduğunu görünce de çok üzüldüm" dedi.