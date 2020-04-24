Ordu'da sahil düzenleme çalışmaları sürüyor Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi'ndeki sahil düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi'ndeki sahil düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sahilde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Güler, Ordu'nun denizi ile barışık hale gelmesi için özel çalışma yaptıklarını belirterek, "Kumbaşı Mahallemizde bulunan bu plaj, Karadeniz Bölgesi'nin en güzel ve en doğal plajları arasında yer almaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak burayı elden geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Plajı daha cazip hale getirmek için oturma kamelyalarından aydınlatmalara, çevre düzenlemesinden soyunma kabinlerine, tuvalet ve duş alınabilecek ekipmanları buraya yerleştireceklerini anlatan Güler, "Bu plaj bizim mavi bayrak alan plajlarımızdan bir tanesidir. Onun için buraya özel önem veriyoruz. Kısa süre içinde bitirilecek çalışma sonrası burası bambaşka bir yer haline gelecek. Hem mahallemize bir değer katacak hem de yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanları arasında yer alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ordu'nun turizmden aldığı payın artırılması hedefiyle kentin sahip olduğu doğal değerleri en iyi şekilde kullanmayı hedeflediklerini vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz sahilleri temizleyip kullanılabilir hale getirmek için yoğun şekilde çalışıyor. Gülyalı'dan Ünye'ye kadar olan tüm plajlarımızı elden geçireceğiz. Eksiklikler varsa bunları tamamlayacağız. Sahillerde vatandaşımızın ihtiyacı olan bir şey varsa da bunu hemen tedarik edeceğiz. Ordu olarak çok şanslı bir kentiz. Sahillerimize hem hava hem de kara yoluyla ulaşım çok kolay. Biz de bunun bilincinde olarak farklı projelerle sahillerimizi cazibe merkezi haline getirerek hak ettiği değeri almasını sağlayacağız."

Kaynak: AA