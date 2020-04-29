Ordu'da sağlıkçılardan meslektaşları için anlamlı ziyaret
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Ordu'da sağlıkçılardan meslektaşları için anlamlı ziyaret

Ordu'da sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden meslektaşlarının ameliyat olan babasını ziyaret etti.

Ordu'da sağlıkçılardan meslektaşları için anlamlı ziyaret
29.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:10

Ordu'da sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden meslektaşlarının ameliyat olan babasını ziyaret etti.

İstanbul'da görevli hemşire Zelfi Varol'a bir süre önce yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Varol'un Ordu'da yaşayan babası Hacıbey Varol da Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde apandisit ameliyatı olduktan sonra taburcu edildi.

Hemşire Varol, babasına moral vermek için İl Sağlık Müdürlüğüne dilekçe yazarak yardım istedi.

Bunun üzerine Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Uzm. Dr. Binnur Ün Aksoy, Basın ve Halkla İlişkiler birimi personeli ile Varol'u evinde ziyaret etti.

Varol'a geçmiş olsun diyen Aksoy, bir isteği olması halinde kendilerine ulaşabileceğini söyledi.

Ziyaret sırasında görüntülü aranan Zelfi Varol ile görüşürken duygulanan baba Varol, kızına şifa diledi.

Hacıbey Varol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

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