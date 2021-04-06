Ordu'da sağlık kampüsüne sıcak asfalt yapıldı
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Ordu'da sağlık kampüsüne sıcak asfalt yapıldı

Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Ordu'da sağlık kampüsüne sıcak asfalt yapıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesince, Altınordu ilçesinde sağlık kurumlarının yer aldığı kampüs sıcak asfaltla buluşturuldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesince, Altınordu ilçesinde sağlık kurumlarının yer aldığı kampüs sıcak asfaltla buluşturuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü, Ordu Üniversitesine (ODÜ) bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Çocuk İzleme Merkezi, Verem Savaş Dispanseri ve Diş Hastanesi'nin de bulunduğu alanda, eski yapı sökülüp kazı dolgu ve yağmur suyu hattı çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Altyapının yenilenmesiyle birlikte kampüs içerisine 7 bin metrekare sıcak asfalt döküldüğü aktarılan açıklamada, sağlıkçılar ve vatandaşların, çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp'in, ODÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur ile asfaltlama yapılan alanda incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

Alp, yapılan çalışmalarla burayı Altınordu ilçesine yakışır bir şekle getirdiklerini belirterek, kentte her hastane ve okul için bu çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Timur ise bu hizmet için Başkan Güler, Genel Sekreter Alp ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Onların sayesinde daha verimli, daha kaliteli sağlık hizmeti yapma konusunda çalışmalarımız artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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