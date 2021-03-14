Ordu'da sağlık çalışanları unutulmadı
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Ordu'da sağlık çalışanları unutulmadı

14.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:56
Ordu'da sağlık çalışanları unutulmadı

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına karanfil ve hediye takdim edildi.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına karanfil ve hediye takdim edildi.

Belediyeye bağlı ekipler, ilçe genelindeki tüm kamu ve özel hastaneleri ziyaret etti. Heyet, doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı karanfil ve hediyelerle kutladı. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in selamını da ileten ekipler, sağlık çalışanlarının bayramını tebrik etti. Özellikle pandemi döneminde toplum sağlığı adına gösterdikleri emek ve fedakarlıklar için sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler.

Özel günlerinde Altınordu Belediyesi tarafından hatırlanmaktan mutluluk duyduklarını belirten sağlık çalışanları,Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkürlerini ilettiler. - ORDU

Ordu'da sağlık çalışanları unutulmadı
Ordu'da sağlık çalışanları unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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