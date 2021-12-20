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Ordu'da sağlığa zararlı ürün satan iş yerine baskın

Ordu'da sağlığa zararlı ürün satan iş yerine baskın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da sağlığa zararlı cinsel ürün satışı yapan 1 iş yerine yapılan operasyon çok miktarda ürün ele geçirildi.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Ordu'da sağlığa zararlı cinsel ürün satışı yapan 1 iş yerine yapılan operasyon çok miktarda ürün ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin cinsel içerikli ürünlere yönelik yapmış olduğu saha çalışmaları neticesinde Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren 1 iş yerinde yapılan aramada 345 adet cinsel içerikli uyarıcı hap, 77 adet cinsel içerikli krem ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefetten adli işlem yapıldı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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