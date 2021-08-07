Ordu'da sağanak yağış etkili oldu: Bazı evleri su bastı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu'da sağanak yağış etkili oldu: Bazı evleri su bastı

İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör - Haberler | Güncel

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan sağanak yağışı sonrası cadde ve ara sokaklarda yoğun yağmur suyu birikintisi oluşurken, bazı evleri ise bazı evleri su bastı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan sağanak yağışı sonrası cadde ve ara sokaklarda yoğun yağmur suyu birikintisi oluşurken, bazı evleri ise bazı evleri su bastı.

Karadeniz Bölgesi genelinde meteoroloji ve Ordu Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından bugün Ünye genelinde sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık 2 saat süren ve özellikle cadde ve ara sokaklarda yoğun yağmur suyu birikintisinin meydana geldiği yağışta, bir yandan sürücüler zor anlar yaşarken diğer yandan bazı evleri su bastı. Öte yandan hala Ordu ve ilçeleri genelinde etkili olan sağanak yağış için valilik uyarılarına devam ederken, vatandaşlara ise tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

"HEYELAN VE SEL RİSKİ KONUSUNDA VATANDAŞ UYARILDI"

Ordu Valisi Tuncay Sonel tarafından etkili olan yağış için vatandaşlar uyarıldı. Vali Tuncay Sonel yaptığı açıklamada, "Kıymetli Ordulu hemşehrilerimiz; bu gece ve yarın ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden 19 ilçemizde sel ve heyelan riskine karşı tedbirlerimizi alalım. Lütfen dikkatli olalım" dedi.

"BAZI EVLERİ SU BASTI, TABAKHANE DERESİ SUYU YARIYA ÇIKTI"

İlçe merkezinde etkili olan sağanak yağış sonrası, Kaledere Mahallesi, Fevzi Çakmak mahallelerinde bazı evleri su bastı. Diğer yandan Tabakhane Deresi'nin suyu yarıya çıkarken, iş yerlerinde çalışan vatandaşlar ise su birikintisine karşı tedbirlerini aldı. Bazı vatandaşlar da iş yerini temizleme çalışması gerçekleştirdi.

(Ümit Güngör/İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Ordu'da sağanak yağış etkili oldu: Bazı evleri su bastı
Ordu'da sağanak yağış etkili oldu: Bazı evleri su bastı
Ordu'da sağanak yağış etkili oldu: Bazı evleri su bastı
Ordu'da sağanak yağış etkili oldu: Bazı evleri su bastı
Ordu'da sağanak yağış etkili oldu: Bazı evleri su bastı
Ordu'da sağanak yağış etkili oldu: Bazı evleri su bastı
Ordu'da sağanak yağış etkili oldu: Bazı evleri su bastı
Ordu'da sağanak yağış etkili oldu: Bazı evleri su bastı
Ordu'da sağanak yağış etkili oldu: Bazı evleri su bastı
Ordu'da sağanak yağış etkili oldu: Bazı evleri su bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör

Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar
Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Özay Deniz Akkaya Yonca Evcimik Berdan Mardini
Spor Ali Koç Caner Erkin Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ordu'da sağanak yağış etkili oldu: Bazı evleri su bastı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 20:01:24. #1.16#

title