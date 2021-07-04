Ordu'da sağanak yağış etkili oldu
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Ordu'da sağanak yağış etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Haberler | Güncel

Ordu'da sağanak yağış etkili oldu Ordu'da, öğlen saatlerinde etkili olan sağanak, bazı noktalarda hayatı olumsuz etkiledi.

Ordu'da sağanak yağış etkili oldu

ORDU - Ordu'da, öğlen saatlerinde etkili olan sağanak, bazı noktalarda hayatı olumsuz etkiledi.

Öğlen saatlerinden itibaren kent merkezinde başlayan sağanak, bazı noktalarda su birikintilerine yol açtı. Kentin bazı noktalarında görülen su birikintilerine ekipler müdahale ederken, sürücüler kimi zaman yolda ilerlemekte güçlük çekti. Aniden bastıran sağanak sonrası sahil yolunda da trafikte kimi zaman yoğunluk görüldü. Yağış sonrası kentte herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden alınan verilere göre sağanağın yarına kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Ordu'da sağanak yağış etkili oldu
Ordu'da sağanak yağış etkili oldu
Ordu'da sağanak yağış etkili oldu
Ordu'da sağanak yağış etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu

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