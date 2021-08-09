Ordu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Ordu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Ordu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'da sağanağın ardından küçük çaplı heyelanlar meydana geldi, bazı binaların bodrum katlarını su bastı.

Ordu'da sağanağın ardından küçük çaplı heyelanlar meydana geldi, bazı binaların bodrum katlarını su bastı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmurun gün içinde şiddetini artırması nedeniyle rögarlar taştı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikmesi sonucu yayalar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sağanak dolayısıyla ilçelerde küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Yamaçlardan toprak birikintisinin sürüklenmesi nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, belediye ekiplerinin iş makineleri yardımıyla yaptığı çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

Altınordu ilçesinde bazı binaların bodrum katlarını su bastı.

Kabadüz ilçesinde de biriken su nedeniyle araçlar yolda kaldı. Araçlar, belediye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Fatsa ilçesinde ağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi, Yassıbahçe Mahallesi'ndeki menfez köprüde hasar oluştu.

İl genelinde belediye ekipleri, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Ordu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Ordu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Ordu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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