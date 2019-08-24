Ordu'da sağanak fındığı vurdu

24.08.2019 11:20

ORDU'da etkili olan sağanak ile oluşan sel ve heyelanlar, tarım arazilerine hasar verdi. Hasadı süren fındık bahçelerinde zarar oluştu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındığın yağmurdan etkilendiğini belirterek, "Yağış hasadı olumsuz etkiliyor. Geçen yıl bölgemizde yine sel meydana gelmiş fındık etkilenmişti. Şu anki selde kısmen etkilenme var. Üreticilerimiz özellikle ıslanan fındıkları hava güneşlenince güzelce kurutmalı" dedi.

Kentte 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, sel ve heyelanlar oluştu. Bölgedeki ekili tarım arazileri zarar gördü. Hasadı süren fındık bahçeleri de sular altında kaldı.

Metrekareye 109 kilogram yağış düşerken, yağışlar en çok Ünye, İkizce, Perşembe, Çaybaşı, Akkuş, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Ulubey ve Korgan ilçelerinde etkili oldu. Akkuş'a bağlı Salman Mahallesi'nde yağışlarla birlikte oluşan heyelanda 4 ev hasar gördü. Evler boşaltılırken bölgedeki tarım arazileri sel sularından nasibini aldı. Yağmurla birlikte bahçelerde olgunlaşan fındıklar, dallarından koparak döküldü. Su baskını nedeniyle hasat edilip harmanda kurutma sürecinde olan fındıklar da ıslandı.

'YAĞIŞ HASADI OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği(TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındığın yağmurdan etkilendiğini belirterek, "Bölgemizde hasat devam ediyor, yağış hasadı olumsuz etkiliyor. Geçen yıl bölgemizde yine sel meydana gelmiş fındık etkilenmişti. Şuan ki selde kısmen etkilenme var. Üreticilerimiz özellikle ıslanan fındıkları hava güneşlenince güzelce kurutmalı. Toplanan fındığı mutlaka çuvaldan harmana boşaltmak gerekiyor. Harmandaki fındıkta havalandırılarak kurutulmalı" dedi.

DERE KENARLARINDAKİ BAHÇELER DAHA ÇOK ETKİLENDİ

Ünye ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde 2 ton fındık üreten Kamil Temiz ise yeni başladıkları fındık hasadına yağmur nedeniyle ara verdiklerini söyledi. Derelere yakın bahçelerde yere dökülen fındıkların kısmen etkilendiğini belirten Temiz, "Bahçeden topladığımız fındıkları, çuvallarla harmana taşıyoruz. Fındık ıslandığı için kurutması zor olacak. Buranın rakımı sahil kesiminden biraz yüksek, fındık geç olgunlaştığı için hasada yeni başladık. Bu havaya bakılırsa kurutması da bizi zorlayacak. Yere dökülen fındıklar da kapsülünden ayrılıyor, hasat maliyetini iki katına çıkarıyor, yağmurun bu yönde olumsuzluğu var" diye konuştu.

Kaynak: DHA