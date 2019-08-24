24.08.2019 10:51

Ordu'da sağanak fındığı vurdu

Ordu'da etkili olan sağanak yağışla oluşan sel ve heyelanlar, tarım arazilerine hasar verdi, hasadı süren fındık bahçelerinde zarar oluştu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, fındığın yağmurdan etkilendiğini belirterek, Yağış hasadı olumsuz etkiliyor. Geçen yıl bölgemizde yine sel meydana gelmiş fındık etkilenmişti. Şuan ki selde kısmen etkilenme var. Üreticilerimiz özellikle ıslanan fındıkları hava güneşlenince güzelce kurutmalı dedi.

Ordu'da iki gündür etkili olan sağanak yağışla derelerin taşması sonucu sel ve heyelanlar oluştu. Sel ve heyelanlarda, bölgede ekili tarım arazileri zarar görürken, hasadı süren fındık bahçeleri de su altında kaldı. Metrekareye 109 kilogram yağış düşerken, yağışlar en çok; Ünye, İkizce, Perşembe, Çaybaşı, Akkuş, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Ulubey ve Korgan ilçelerinde etkili oldu. Akkuş'a bağlı Salman Mahallesi'nde yağışlarla birlikte oluşan heyelanda da 4 ev, hasar gördü. Evler boşaltılırken bölgedeki tarım arazileri sel sularından nasibini aldı. Yağmurla birlikte bahçelerde olgunlaşan fındıklar, dallarından koparak yere döküldü. Su baskını nedeniyle hasat edilip harmanda kurutma sürecinde olan fındıklar da ıslandı.

'YAĞIŞ HASADI OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, fındığın yağmurdan etkilendiğini belirterek, Bölgemizde hasat devam ediyor, yağış hasadı olumsuz etkiliyor. Geçen yıl bölgemizde yine sel meydana gelmiş fındık etkilenmişti. Şuan ki selde kısmen etkilenme var. Üreticilerimiz özellikle ıslanan fındıkları hava güneşlenince güzelce kurutmalı. Toplanan fındığı mutlaka çuvaldan harmana boşaltmak gerekiyor. Harmandaki fındıkta havalandırılarak kurutulmalıö dedi.

DERE KENARLARINDAKİ BAHÇELER DAHA ÇOK ETKİLENDİ

Ünye ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde 2 ton fındık üreten Kamil Temiz ise, yeni başladıkları fındık hasadına yağmur nedeniyle ara verdiklerini söyledi. Derelere yakın bahçelerde, yere dökülen fındıkların kısmen etkilendiğini belirten Temiz, Bahçede topladığımız fındıkları çuvallarla harmana taşıyoruz. Fındık hep ıslandığı için kurutması zor olacak. Buranın rakımı sahil kesiminden biraz yüksek, fındık geç olgunlaştığı için hasada yeni başladık. Bu havaya bakılırsa kurutması da bizi zorlayacak. Yere dökülen fındıklarda kapsülünden ayrılıyor, hasat maliyetini de iki katına çıkarıyor, yağmurun bu yönde olumsuzluğu var diye konuştu.

Kaynak: DHA