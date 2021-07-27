ORDU'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
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ORDU'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORDU'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle rögarlar taştı, cadde ve sokaklar suyla doldu, araçlar güçlükle ilerledi.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle rögarlar taştı, cadde ve sokaklar suyla doldu, araçlar güçlükle ilerledi.

İlçede, akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetini zaman zaman artıran yağmur ile birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle Mustafa Kemal Paşa ve Dumlupınar Mahallesi, Reşadiye Caddesi'nde biriken yağmur suları nedeniyle hem sürücüler hem de vatandaşlar zor anlar yaşandı. Karadeniz Sahil Yolu'nda da küçük çaplı biriken sular trafiği olumsuz etkiledi. Bazı rögarların ise taştığı gözlemlendi. Belediye ekipleri bölgede çalışma başlatarak suyu tahliye etmeye çalıştı.

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürlüğü'nün bildirdiği son ölçüm ve değerlendirmelere göre, bölgede görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinde etkisini artırarak devam edebileceğine dikkat çekildi. Yapılan açıklamada, İlimiz ve çevrelerde çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) olacağı tahmin edilmekte olup, yağışların 28 Temmuz günü ilk saatlerde etkisini azaltması beklenmektedir ifadelerine yer verildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

ORDU'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
ORDU'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
ORDU'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
ORDU'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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