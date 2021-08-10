Ordu'da sağanak etkili oldu (2)
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Ordu'da sağanak etkili oldu (2)

Ordu'da sağanak etkili oldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Turgut Dağdeviren - Haberler | Güncel

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili sağanak nedeniyle Gölevi Mahallesi'ndeki Korkukent Sitesi içinde yamaç zeminde heyelan meydana geldi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili sağanak nedeniyle Gölevi Mahallesi'ndeki Korkukent Sitesi içinde yamaç zeminde heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu taş istinat duvarının üzerindeki toprak, kayarak site içindeki yolu kapattı. İhbar üzerine adrese AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin güvenlik şeridi çekerek önlem aldığı sitede, 1 bloktaki 36 daire, boşaltıldı. Site yönetimin tavsiyesi üzerine bir süre sonra diğer 2 bloktaki bazı dairelerde oturanlar da tedbir amaçlı evleri tahliye etti. Evlerini tahliye edenlerden 11 kişi otelde misafir edilirken, diğerleri de yakınları ve komşularına yerleşti.

- Ordu

Ordu'da sağanak etkili oldu (2)
Ordu'da sağanak etkili oldu (2)
Ordu'da sağanak etkili oldu (2)
Ordu'da sağanak etkili oldu (2)
Ordu'da sağanak etkili oldu (2)
Ordu'da sağanak etkili oldu (2)
Ordu'da sağanak etkili oldu (2)
Ordu'da sağanak etkili oldu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgut Dağdeviren

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