ORDU'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
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ORDU'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORDU'nun Fatsa ilçesinde başlayan ve giderek etkisini artıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde başlayan ve giderek etkisini artıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.

İlçede akşam saatlerinde şiddetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçe merkezinde bazı yollar suyla dolarken, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağışın sürdüğü bölgede su baskını nedeniyle bazı iş yerlerinde hasar oluştu. Belediye ekipleri de su baskınlarına müdahale etmeye çalıştı.

ORDU'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
ORDU'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
ORDU'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
ORDU'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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