Ordu'da sağanak etkili oldu

Ordu'nun Fatsa ve Ünye ilçelerindeki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Fatsa ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Özellikle Reşadiye Caddesi'ndeki su baskınları, bazı iş yerlerinde hasara yol açtı.

İş yeri sahipleri, kendi imkanlarıyla suyu boşaltırken, ekipler de caddelerde oluşan suyu tahliye etti.

Ünye

Ünye ilçesinde de gece etkisini gösteren yağış, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bazı mahallelerde ev ve iş yerlerini su basarken, bazı cadde ve sokaklar ise adeta göle döndü.

Ünye Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ve itfaiye ekipleri, su baskınlarına müdahale etti.

Yollarda su birikmesi nedeniyle esnaf, gece iş yerlerine gelerek muhtemel su baskınına karşı tedbir aldı.

Ekipler, sabah saatlerinden itibaren cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürüttü.

Kaynak: AA