Ordu'da sağanak

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam başlayan yağış nedeniyle Dişkaya, Özlükent ve Yeşilyurt mahallelerinde bazı dereler taştı.

Mahalle yollarının bazı bölümlerinde ise hasar oluştu, küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.

Belediye ekipleri, bölgede yolların temizlenmesi için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA