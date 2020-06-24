Ordu'da sabah namazı yeniden cemaatle kılındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ordu'da sabah namazı yeniden cemaatle kılındı

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından camilerde ilk kez sabah namazı kılındı.

Ordu'da sabah namazı yeniden cemaatle kılındı
24.06.2020 05:57 | Son Güncelleme: 24.06.2020 06:34

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından camilerde ilk kez sabah namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği duyurusunun ardından kentteki camiler, sabah namazında vatandaşlarla buluştu.

Maskesini takıp seccadesini yanında getiren az sayıda vatandaş, Bucak Camisi'nde sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı.

Caminin havalandırılması amacıyla kapısı ve penceresi de açık tutuldu.

Cemaatten Selçuk Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir arada namaz kılmayı özlediklerini söyledi.

Yeni dönemde yanına seccade alarak ve kurallara uyarak camiye geldiğini anlatan Özdemir, salgının bir an önce atlatılmasını ve kalabalıkla namaz kılabilmeyi temenni etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu Haber
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı Haber
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu Haber
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var Haber
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu Haber
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar kurtarıldı
Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar kurtarıldı
İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
İstilacı balık türleri Akdeniz'in karakterini değiştiriyor
İstilacı balık türleri Akdeniz'in karakterini değiştiriyor
Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü! Kadın dehşet anlarını anlattı
Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü! Kadın dehşet anlarını anlattı
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun 'Saygı Öztürk'ten özür dile' çağrısına yanıt verdi
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trabzon'da maske takma zorunluluğu getirildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trabzon'da maske takma zorunluluğu getirildi
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Cansız bedeni bulunan gencin, kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı
Cansız bedeni bulunan gencin, kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, aşı çalışmaları için ihtiyaç duyulan en az süreyi söyledi
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, aşı çalışmaları için ihtiyaç duyulan en az süreyi söyledi
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Maske takmayan ve sigara içen minibüs şoförünün kendisini uyaran kadın yolcuya hakaret ettiği anlar kamerada
Maske takmayan ve sigara içen minibüs şoförünün kendisini uyaran kadın yolcuya hakaret ettiği anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Celal Adan Murat Kurum Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Barış Yöş Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Sel Kadın Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ordu'da sabah namazı yeniden cemaatle kılındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 06:37:38. #1.15#
title