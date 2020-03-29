SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Ordu'da rüzgar enerjisi santrali kurulacak - Ekonomi
Ekonomi

Ordu'da rüzgar enerjisi santrali kurulacak

Ordu'nun Akkuş ilçesinde 25 megavat kurulu güce sahip rüzgar enerjisi santrali kurulması için çalışma başlatıldı.

29.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:17
Ordu'da rüzgar enerjisi santrali kurulacak

Ordu'nun Akkuş ilçesinde 25 megavat kurulu güce sahip rüzgar enerjisi santrali kurulması için çalışma başlatıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttüğü dönemde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun"u çıkarttıklarını hatırlatarak, bu kapsamda da Ordu'nun rüzgar ve güneş haritalarının hazırlandığını ifade etti.

Elde edilen verilerin, Akkuş ilçesinde iyi rüzgar potansiyeli olduğunu gösterdiğini vurgulayan Güler, "Belediyenin, Ordu'nun ihtiyacı olan elektriği bu alanda kuracağımız rüzgar enerjisi santralinde üretebileceğimizi gördük ve gerekli müracaatlarımızı yaptık. Belirlediğimiz bölgede 25 megavatlık santral kurulabilecek potansiyel var. Kendi enerjimizi üreteceğiz, gece de ışıl ışıl bir Ordu oluşturmak istiyoruz." dedi.

"Alan, çalışma açısından gayet uygun"

Güler, bu konuda bütün ihtiyaçları tespit ettiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ucu açık bir proje. Burada planlanandan daha fazla üretim yapma imkanımız da olabilir. Ordu'nun ihtiyacını buradan karşılayabileceğiz. Fazlasını da milli enterkonnekte sisteme verme imkanımız var. Daha evvelden bu yasayı çıkarttığımız için ve önceki tecrübemizden de yararlanarak süratli bir şekilde harekete geçtik. Şimdi bunu bir an evvel yapalım istiyoruz. Gece de Ordu ışıl ışıl olsun istiyoruz. Hem turizm hem tarım hem de teknoloji projeleriyle ilgili enerji ihtiyacını daha ucuz ve sürdürülebilir bir şekilde sağlayalım istiyoruz."

Güler, ilin rüzgar haritasına göre, santral kurulması için iyi potansiyele sahip Akkuş'taki alanın çalışma açısından da gayet uygun olduğunu anlatarak, "Buradaki avantajımız, gerekli izinler için müracaatların yapılması ve yer tespitidir. Onay geldikten sonra yatırımla ilgili görüşmeleri yapıp direkleri dikeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mesudiye ilçesinin ise güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olduğunu dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda da HES'lerle ilgili birkaç yer tespit ettik. Bunun dışında, tarımsal atık konusunda fındık kabuğu ve kapsülünün kullanılması ve belediye atıklarının da enerjiye dönüştürülmesi çalışmalarımız var. HES'lerle ilgili de Melet Irmağı'nda bir müracaatımız olacak. Orada da sudan elektrik elde etme imkanımız var."

Ordu'da rüzgar enerjisi santrali kurulacak

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Ordu'da rüzgar enerjisi santrali kurulacak

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek Ekonomi
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı Ekonomi
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı
12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Ekonomi
12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Erdoğan imzaladı! Belediyelere 3 milyar liralık kaynak sağlandı Ekonomi
Erdoğan imzaladı! Belediyelere 3 milyar liralık kaynak sağlandı
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi Ekonomi
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
İçişleri'nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak Ekonomi
İçişleri'nden yeni genelge! İzin belgesi olmayan uçamayacak
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız
Kredi kartı asgari ödemesi yüzde 20-40 arasında olacak
Kredi kartı asgari ödemesi yüzde 20-40 arasında olacak
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruldu
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruldu
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye...
Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi
Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak
Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak
Koronavirüs nedeniyle borcunu ödeyemeyen kiracılar evlerinden çıkarılabilir mi?
Koronavirüs nedeniyle borcunu ödeyemeyen kiracılar evlerinden çıkarılabilir mi?
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı
Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Hadise Ezgi Mola Seda Sayan
Spor Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Otobüs Futbolcu
Şu an buradasınız: Ordu'da rüzgar enerjisi santrali kurulacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 12:40:21. #1.15#
title