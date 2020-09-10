Ordu'da RES kuruluyor Ordu'nun rüzgarı en sert esen bölgelerden biri olan Akkuş'un Argan yaylasında rüzgar enerjisi santrali (RES) kuruluyor.

Ordu'nun rüzgarı en sert esen bölgelerden biri olan Akkuş'un Argan yaylasında rüzgar enerjisi santrali (RES) kuruluyor.

2002-2009 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan ve Türkiye'nin enerji geleceğinin planlamasında ortaya koyduğu vizyon ile bugün bile adından sıkça söz ettiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Akkuş Argan Yaylası'ndaki rüzgar enerji santrali kurulumu için, "Bölgemizin temiz enerjide tercih edilen bir konum olması üzerine gayretle çalışıyoruz. Tüm yatırımları Kamu yapmayacak, özel sektöre de büyük imkanlar var" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin yatırım planlaması ile bölgede başlayan hareketlilik dikkat çekiyor. Bölgede lisans alarak üretime başlayacak özel sektör firmaları türbinlerini getirmeye başladı. Rüzgar enerji santrali için 65 metre uzunluğunda ve 18 ton ağırlığındaki 4MW'lı türbin kanatları Akkuş ilçesi Argan Yaylası'na taşınıyor.

"Ordu enerji ile anılan bir şehir olacak"

Kalkınmanın en önemli hamlelerinden birisinin de enerji olduğuna dikkat çeken Başkan Güler, şöyle konuştu: "Bölgemizin temiz enerjide tercih edilen bir konum olması üzerine gayretle çalışıyoruz. Tüm yatırımları kamu yapmayacak, özel sektöre de büyük imkanlar var. Ordu'da rüzgar enerjisi yatırımları da önemli bir değer oluşturacak. Ordu sadece lisanslı olarak 50 MW'ı aşkın potansiyel ile birlikte lisanssız yatırımlar için de bir cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor. Gelecekte sadece şehrin değil bölgenin de enerji üretim üssü olmak isteyen Ordu ilinde 'yenilenebilir enerji' ile ilgili Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları, yatırımcılar ile olan işbirliği dikkat çekiyor. Kuruluşunu yaptığımız ve etkin hizmet vermekte olan Ordu Enerji AŞ firması enerji üretimi ile şimdiden Belediyemiz kaynaklarına yetecek potansiyeli yakalamış durumda. Ülkemiz için de artık Ordu'nun enerji ile anılan bir şehir olacaktır. Türkiye'nin doğal kaynağı olan rüzgar enerjisi son yıllarda atılan adımlarla büyük gelişmeler göstermeye başladı. Avrupa ve dünya genelinde rüzgar enerjisi alanında önemli bir konuma kavuşan Türkiye'nin rüzgarı, ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 9'unu karşılıyor." - ORDU

Kaynak: İHA