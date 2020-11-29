Rahvan yarış atlarına mikroçipli takip
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Rahvan yarış atlarına mikroçipli takip

29.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:37

Ordu'nun Ünye ilçesindeki binicilik tesislerindeki rahvan yarış atlarının, mikroçip takılarak kimliklendirilmesi sağlandı.

Ordu'nun Ünye ilçesindeki binicilik tesislerindeki rahvan yarış atlarının, mikroçip takılarak kimliklendirilmesi sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca tek tırnaklıların kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında Ünye Belediyesi Binicilik Tesisleri'ndeki kulüpler, rahvan yarış atları için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu.

Başvuru üzerine Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü veteriner hekimleri, kentteki kulüplere ait 36 ata ruam hastalığı teşhisinde kullanılan test yaptı.

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Test sonucu hastalık tespit edilmeyen atlar, boyun bölgelerinde 10 santimetrelik alana tıraşlama ve dezenfekte işlemi uygulanarak mikroçiple kayıt altına alındı.

Yürütülen çalışmayla rahvan atlarının kimlikleri hayvan sahiplerine teslim edildi. Yük ve binek hayvanları ile safkan atları da kapsayan uygulamada çıkarılan kimliklerde, hayvanın özel yaşam numarası, mikroçip kodu, cinsiyeti, türü, doğum tarihi ve yeri gibi bilgiler ile hayvanın eşkali ve nişaneleri yer alıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, yürütülen çalışmayı yerinde takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Yılmaz, gazetecilere, Bakanlığın ülke genelinde tek tırnaklı hayvanların kimliklendirilmesine yönelik çalışma başlattığını anımsattı.

Hayvanlara takılan çipte sadece o hayvana ait kimlik numarası olduğunu belirten Yılmaz, "Bu bizim kayıtlarımıza alınmak suretiyle veri tabanına işlenmektedir. Bu hayvanlara düzenlediğimiz kimlik belgesiyle hayvanların yıl içerisinde rahatlıkla hareket etmesine olanak sağlıyoruz." dedi.

Yılmaz, mikroçiple hayvanların veri tabanlarına kayıt edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Veri tabanında numarayı girdiğiniz anda o ata ait her türlü bilgiyi bulma şansınız var. Sahibi, hayvanın hastalık durumu, cinsiyeti gibi bilgileri bu sistemde rahatlıkla görebiliyoruz. Bu çipi nasıl okuyoruz. Bir el termali var, detektör misali o çipin takıldığı bölgeye tutulduğunda el termalinin üzerinde o hayvanın kimlik numarası okunmakta ve bu okunan numara sistemimizde kontrol edilmek suretiyle o hayvan hakkında bütün bilgilere ulaşılmaktadır."

At sahibi Ali Bulat da yapılan çalışmadan dolayı yetkililere teşekkür etti.

Rahvan yarış atlarına mikroçipli takip
Rahvan yarış atlarına mikroçipli takip
Rahvan yarış atlarına mikroçipli takip
Rahvan yarış atlarına mikroçipli takip

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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