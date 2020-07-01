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Ordu'da rafting için deneme turu atıldı

Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Rafting Federasyonu'nun iş birliğinde, Altınordu ilçesi Hacılar Mahallesi Melet Irmağı'nda rafting denemesi yapıldı.

Ordu'da rafting için deneme turu atıldı
01.07.2020 17:04 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:08

Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Rafting Federasyonu'nun iş birliğinde, Altınordu ilçesi Hacılar Mahallesi Melet Irmağı'nda rafting denemesi yapıldı.

Ordu Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde başlatılan, rafting sporunu kentte tanıtmak ve geliştirmek adına deneme etkinliği düzenlendi. Altınordu ilçesi Hacılar Mahallesi'ndeki Melet Irmağı'nda başlayan "Rafting Parkuru İnceleme ve Rafting Sporu Tanıtım Etkinliği" programına, Ordu Valisi Tuncay Sonel ve protokol üyeleri de katılarak, yaklaşık 4 kilometrelik parkuru bitirdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Ordu'muz ülkemizin en nadide köşelerinden bir tanesi. Deniziyle, yaylalarıyla, doğal güzellikleriyle, dereleriyle hakikaten birbirinden kıymetli güzelliklere sahip. Biz de bu güzelliklerin kıymetini bilerek gün yüzüne çıkması için Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve Ordu ailesi olarak hep beraber el birliği ile çalışacağız" dedi.

"Ordu'da neden uluslararası müsabakalar olmasın?"

Dünya Rafting Şampiyonası'nın 2019 yılında 20 ülkeden 800 sporcunun katılımıyla Tunceli Munzur'da yapıldığını hatırlatan Vali Sonel, Ordu'da rafting sporunu yaymak istediklerini, bu sayede hem turizm hem de istihdam açısından akan ırmakların değerlendirileceğini ifade etti. Kentte turizmin canlanacağına dikkat çeken Vali Tuncay Sonel, "Bizim ırmaklarda çalışmalar yapılıyor. Ordu'nun Dereleri türküsü var meşhur. Altyapıyı yaptıktan sonra Federasyon Başkanımızın ve Gençlik Spor Bakanlığımızın destekleriyle Ordu'da neden bir Türkiye şampiyonası olmasın? Niye uluslararası müsabakalar olmasın? Ordu altyapısı ile bunlara hazır hale gelmiş olacak" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 4 kilometrelik parkurda rafting yapılacağını söyleyen Vali Sonel, "Heyecan katılacak parkurlar oluşturulacak. Başkanımız ve teknik arkadaşlarımız bu konuda çalışıyorlar" diyerek, hayırlı olması dileğinde bulundu.

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı da hedeflerinin Ordu'da rafting sporunu geliştirmek ve yaymak olduğunu ifade ederek, "Valimiz Tuncay Sonel, raftingi çok iyi biliyor. Ordu'da sadece Melet Irmağı değil, Fatsa'da akan bir ırmağımız ile Turnasuyu Nehrimiz var. Ayrıca, birkaç alternatifimiz daha bulunuyor. Biz elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Tuncay Sonel, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Vali Yardımcısı Gökhan İkitemur, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Atik, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Akyurt, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başel, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve protokol üyeleri rafting botlarıyla gösteri turu attı. - ORDU

Kaynak: İHA

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