Ordu'da prematüre bebeğe ROP operasyonu yapılarak görme kaybı engellendi

Ordu'da körlük riski taşıyan prematüre bir bebeğe zamanında müdahale yapılarak görme kaybını engelleyen Prematüre Retinopatisi (ROP) operasyonu yapıldı.

Alınan bilgiye göre Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde bir çiftin 28 haftalık bir kilo 90 gram prematüre kız bebek doğdu.

Doktorlar erken doğan bebekte gözünün arkasındaki damarlarının gelişmemesi üzerine ROP tespit etti.

Bunun üzerine hastanenin Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Aslıhan Uzun tarafından bebeğe zamanında müdahale yapılarak görme kaybı önlendi.

Opr. Dr. Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ROP hastalığının erken doğan, prematüre bebeklerde ortaya çıkan ve tedavi edilmediğinde kalıcı olarak körlükle sonuçlanan bir göz hastalığı olduğuna dikkat çekti.

Opr. Dr. Uzun yapılan operasyona ilişkin şunları aktardı:

"Retina denen esas görmeyi sağlayan ağ tabakasındaki damarların gelişimi anne karnından doğuma kadar devam ediyor. Zamanından erken doğan bebeklerde bu damarların gelişimi tamamlanamıyor ve doğumdan sonra da gelişmeye devam ediyor. Bazen bu gelişim sırasında göz damarlarında normal olmayan bir büyüme olabiliyor ve böylelikle ROP hastalığı oluşuyor. Bebek ne kadar erken doğduysa ve doğum ağırlığı ne kadar düşükse ROP gelişme riski o kadar fazla oluyor. Bizler bu operasyonda, gözdeki damarların anormal şekilde büyümesini engelleyen göz içi enjeksiyon tedavisi yaparak, prematüre bebeğimizde körlük gelişimini başarılı bir şekilde engelledik."

Hastalığın beş evreden oluştuğu bilgisini de veren Uzun, "İlk evrelerde tespit edilmesi halinde tedavi başarısı yükseliyor. Hastalık ilerlediğinde retina tabakası geri dönüşümsüz olarak zarar görüyor. Ameliyatla düzelme oranı da azalıyor ve körlüğe kadar gidebiliyor. Bu nedenle, erken doğan tüm bebeklerin ROP hastalığı açısından tarama muayeneleri bu konuda uzman bir göz hekimi tarafından belirli aralıklarla mutlaka yapılması gerekiyor." dedi.

Uzun, hastanede ROP taraması hizmeti verebildiklerini ancak daha sonra Başhekim Doç. Dr. Hakan Timur'un girişimleriyle yüksek maliyeti olan indirekt oftalmoskop cihazı da alındığını belirterek, "Bu cihaz ile hastalarımızı il dışına göndermeden müdahale ederek tedavi edebiliyoruz." dedi.

Opr. Dr. Uzun, bu operasyonun Ordu'da ilk defa yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA