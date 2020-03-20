Ordu?da polis cuma vakti camileri kontrol etti DİYANET İşleri Başkanlığı'nca koronavirüs önlemleri kapsamında camilerin Cuma günü kapalı tutulması yönünde alınan kararın ardından Ordu'da polis ekipleri öğlen vakti camileri kontrol etti.

DİYANET İşleri Başkanlığı'nca koronavirüs önlemleri kapsamında camilerin Cuma günü kapalı tutulması yönünde alınan kararın ardından Ordu'da polis ekipleri öğlen vakti camileri kontrol etti.

Ordu'da camilerde Cuma namazı için sela okunmazken, ezan merkezi sistemle okundu. Polis ekipleri öğlen vakti cami avlusunda tedbir alarak, kontroller gerçekleştirdi. Ezan esnasında ise camilerin çevresinin boş olduğu gözlendi. Cuma namazı vakti Aziziye Cami avlusuna gelen Ömer Akyol, yasağa herkesin uymasını isteyerek, 'Devletimiz doğru olanı yapmış, çünkü hastalık herkese bir birinden bulaşıyor. Cami kapalı olduğu sürece evimizde kılarız. Cami açılana kadar bizde sabrederiz. Sokaklarda da çok kalabalık yok' dedi.

Muammer Kılıç ise, Cuma günü ilk kez camilerin cemaatsiz kaldığını belirterek, 'Cumhuriyet'in kuruluşundan bu tarafa Türk halkı böyle bir şey yaşamadı. Bu da insanların, halkın bir imtihanıdır. Cenabı hak bu tür şeyleri bizlere bir daha yaşatmaz. Camilerde cemaatsiz kaldı. Cenabı hak bizleri bu şekilde imtihan yapıyor. Bu virüsleri de, hastalıkları da hakkımızda hayırlı eylesin' dedi.

Kaynak: DHA