Polis aracı devrildi: 2 yaralı
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Polis aracı devrildi: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel

Ordu'nun Ünye ilçesinde tekerleği patlayarak kaza yapan Bölge Trafik ekip otosundaki iki polis memuru yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde tekerleği patlayarak kaza yapan Bölge Trafik ekip otosundaki iki polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bolaman Bölge Trafik İstasyon Amirliğine bağlı olan ve Ünye'de görev yapan polis memuru Murat Aydın (29) yönetimindeki Bölge Trafik otosu, Samsun istikametine seyir halindeyken Karşıyaka Mahallesi Ünye Çevre Yolu üzerinde kaza yaptı.

Sol arka tekeri patlayan polis otosu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki mısır tarlasına devrildi.

Ekip otosunda yaralanan sürücü ile meslektaşı Ahmet Bıldı (35), olay yerine sevk edilen 112 Acil ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis aracı devrildi: 2 yaralı
Polis aracı devrildi: 2 yaralı
Polis aracı devrildi: 2 yaralı
Polis aracı devrildi: 2 yaralı
Polis aracı devrildi: 2 yaralı
Polis aracı devrildi: 2 yaralı
Polis aracı devrildi: 2 yaralı
Polis aracı devrildi: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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