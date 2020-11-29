Ordu'da polikliniklere yoğun bakım ünitesi kuruluyor
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Ordu'da polikliniklere yoğun bakım ünitesi kuruluyor

29.11.2020 16:28 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:33

Ordu'da polikliniklere yoğun bakım ünitesi kuruluyor Ordu'da, korona virüs (Kovid-19)vaka sayılarındaki artış nedeniyle hastanelerin prefabrik binalarındaki polikliniklerin kapatılmasına, otopark, yemekhane ve ek binaların da yoğun bakım servisine dönüştürülmesine karar verildi.

Ordu'da polikliniklere yoğun bakım ünitesi kuruluyor

ORDU - Ordu'da, korona virüs (Kovid-19)vaka sayılarındaki artış nedeniyle hastanelerin prefabrik binalarındaki polikliniklerin kapatılmasına, otopark, yemekhane ve ek binaların da yoğun bakım servisine dönüştürülmesine karar verildi. Kentte ayrıca, acil olmayan cerrahi işlemlere ara verilecek, ameliyathaneler yalnızca acil cerrahi girişimler yapılacak şekilde düzenlenecek.

Ordu Valisi Tuncay Sonel başkanlığında geçtiğimiz gün toplanan İl Pandemi Kurulu, 'vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek' amacıyla ek kararlar aldı. Toplantıda, vaka sayısıyla birlikte artan izole servis ve yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Ordu Devlet Hastanesi'nde prefabrik binada bulunan polikliniklerin kapatılarak, ilave yoğun bakıma dönüştürülmesine ve hastanenin personel otopark alanında da prefabrik yoğun bakım inşa edilmesine karar verildi.

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Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana hizmet binasında bulunan yemekhane ve 1'inci katında bulunan birimlerin de boşaltılarak, yoğun bakım olarak hizmete açılması kararlaştırıldı.

Ayrıca kentte bulunan Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Ordu Verem Savaş Dispanseri hizmet binalarının boşaltılarak, yataklı servis ve yoğun bakım oluşturmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi'ne tahsis edilmesine karar verildi.

Acil durumlar dışında ameliyat yapılmayacak

Alınan kararlar kapsamında, hastane idarelerince Covid-19 yoğun bakım, servis ve polikliniklerinde branş farkı gözetmeksizin bütün klinisyen hekimlerin görev almasını sağlayacak şekilde planlama ve düzenleme yapılacak. Ayrıca acil olmayan cerrahi işlemlere ara verilecek, ameliyathaneler yalnızca acil cerrahi girişimler yapılacak şekilde düzenlenecek. Ameliyathanelerde çalışan personel, hastanelerin diğer alanlarında görevlendirilecek.

Personel ihtiyacı duyulması halinde ise Toplum Yararına Program kapsamında çeşitli kurumlarda çalışan personeller, İl Sağlık Müdürlüğü'nce ihtiyaç duyulan alanlarda çalıştırılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, vaka sayısında yüzde 50 artış yaşandığı iller arasında Ordu'da bulunuyordu.

Ordu'da polikliniklere yoğun bakım ünitesi kuruluyor
Ordu'da polikliniklere yoğun bakım ünitesi kuruluyor
Ordu'da polikliniklere yoğun bakım ünitesi kuruluyor
Ordu'da polikliniklere yoğun bakım ünitesi kuruluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU

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