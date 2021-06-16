Ordu'da plajlar pırıl pırıl
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu'da plajlar pırıl pırıl

İhlas Haber Ajansı / Metin Akyürek - Haberler | Yerel

- Ordu'da plajlar pırıl pırıl Ordu'da plaj ve kıyılar yeni turizm sezonu için halkın kullanımına hazırlanıyor.

- Ordu'da plajlar pırıl pırıl

ORDU - Ordu'da plaj ve kıyılar yeni turizm sezonu için halkın kullanımına hazırlanıyor.

Yaz mevsiminin girmesiyle birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri plaj ve kıyılarda hummalı bir çalışma yürütüyor. Vatandaşların yeni yaz sezonunda plaj ile kıyıları daha etkin ve sağlıklı kullanabilmesi için buralarda ekipler bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Plaj temizliği için Büyükşehir Belediyesinin araç filosuna kattığı 5 yeni iş makinesiyle denize kıyısı bulanan Gülyalı, Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde temizlik ve bakım çalışmaları yapılarak plajlar pırıl pırıl hale getiriliyor.

Altınordu ilçesi Akyazı Plajı ile başlatılan temizlik kapsamında traktör arkası tırmıklarla plajlardaki kaba kirlilik temizlenip kum tesviyesi yapılıyor. Traktör arkası çekilir tip plaj temizlik makinalarıyla da kumlar elenip içerisinde bulunan her türden atığın (çöp, izmarit, cam, taş, organik atıklar vb.) temizlenmesi sağlanıyor.

(MAK-SLH-Y)

Ordu'da plajlar pırıl pırıl
Ordu'da plajlar pırıl pırıl
Ordu'da plajlar pırıl pırıl
Ordu'da plajlar pırıl pırıl

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Akyürek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bergen Ezgi Mola Seda Sayan İbrahim Tatlıses
Spor Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ordu'da plajlar pırıl pırıl - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 19:59:31. #1.13#

title