Ordu'da plajlar pırıl pırıl

- Ordu'da plajlar pırıl pırıl Ordu'da plaj ve kıyılar yeni turizm sezonu için halkın kullanımına hazırlanıyor.

- Ordu'da plajlar pırıl pırıl

ORDU - Ordu'da plaj ve kıyılar yeni turizm sezonu için halkın kullanımına hazırlanıyor.

Yaz mevsiminin girmesiyle birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri plaj ve kıyılarda hummalı bir çalışma yürütüyor. Vatandaşların yeni yaz sezonunda plaj ile kıyıları daha etkin ve sağlıklı kullanabilmesi için buralarda ekipler bakım ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Plaj temizliği için Büyükşehir Belediyesinin araç filosuna kattığı 5 yeni iş makinesiyle denize kıyısı bulanan Gülyalı, Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde temizlik ve bakım çalışmaları yapılarak plajlar pırıl pırıl hale getiriliyor.

Altınordu ilçesi Akyazı Plajı ile başlatılan temizlik kapsamında traktör arkası tırmıklarla plajlardaki kaba kirlilik temizlenip kum tesviyesi yapılıyor. Traktör arkası çekilir tip plaj temizlik makinalarıyla da kumlar elenip içerisinde bulunan her türden atığın (çöp, izmarit, cam, taş, organik atıklar vb.) temizlenmesi sağlanıyor.

(MAK-SLH-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Akyürek