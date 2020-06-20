HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Ordu'da Pekin ördeği yetiştiriciliği başladı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in gelir getirici tarım projeleri kapsamında, koyun ve kaz dağıtımları projelerinin ardından, 'Pekin Ördeği Yetiştiriciliği' için ilk işletme kuruldu.

Ordu'da Pekin ördeği yetiştiriciliği başladı
20.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:27

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in gelir getirici tarım projeleri kapsamında, koyun ve kaz dağıtımları projelerinin ardından, 'Pekin Ördeği Yetiştiriciliği' için ilk işletme kuruldu.

Ordu'da, Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde "Pekin Ördeği Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" devam ediyor. Altınordu Kökenli Mahallesi'nde Hasan Bacınoğlu'ya ait arazide kurulan işletmede Pekin Ördeği yetiştiriciliği projesi başladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kırsalda yaşayan insanların gelir kaynaklarını çeşitlendirmek, tarımsal üretim potansiyelini aktif hale getirerek ekonomiye kazandırmak amacıyla yapılan çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.

Üretim giderleri düşük

Pekin ördeği yetiştiriciliğinin üretim giderleri yönünden diğer kanatlılara göre oldukça ekonomik olduğunu belirten Başkan Güler, "Pekin ördekleri, tavuğa ve diğer kanatlı türlerine göre olumsuz çevre koşullarına dayanıklı, bulunduğu ortama adaptasyonu ve yetiştiriciliği kolay canlılar. Hastalıklara karşı dirençli. Tarla ve bahçe tarımında kullanılmayan su birikintilerinde ve dere kenarlarında yaşayabilmekte, çeşitli hasat artıkları ve böceklerle beslenebilmektedir. Bu nedenle ekstansif koşullarda küçük sürüler halinde çok az yem takviyesi ile düşük maliyetlerde yetiştirilebilmektedir" dedi.

"Göçü tersine çevirmek istiyoruz"

Çiftçilere yeni gelir kapıları açmak istediklerini söyleyen Başkan Güler, "Kalkınmayı zihinlerde başlatmak istiyoruz. Bu kapsamda, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız ile İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri ortaklaşa projeler üretiyor. Bizim Büyükşehir Belediyesi olarak, asfalt, çöplerin temizliği ve ulaşım konuları öncelikli görevlerimiz arasında. Bunların haricinde ekonomik kalkınmaya yönelik de projeler üretmeliyiz. Kırsal alanda yaşayan çiftçilerin ekonomik kazançlarını arttırarak yürüttükleri faaliyet ve ikamet ettikleri yaşam alanlarını daha cazip hale getirmek istiyoruz. Başlattığımız tarım projeleriyle, göçü tersine çevirmek hedefimiz" diye konuştu.

Başkan Güler'e teşekkür

Pekin Ördeği işletmecisi Hasan Bacınoğlu ise, "Yıllarca Ordu'da tavuk sektöründe mücadele verdim. Pekin Ördeğine et ve yumurta verimliliği konusunda merakım vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'in destekleriyle bu sektöre giriş yapmış oldum. Pekin Ördeklerinin fındığa alternatif olarak bizlere ek gelir olacağı kanaatindeyim. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Ekonomi
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor Ekonomi
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu Ekonomi
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli Ekonomi
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi Ekonomi
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda olarak aldığı aracı milyonluk lüks arabaya dönüştürdü
Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda olarak aldığı aracı milyonluk lüks arabaya dönüştürdü
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir
Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir
Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti
Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor
Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek
Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Şentop Berat Albayrak Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Murat Boz Sezen Aksu Demet Evgar
Spor Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su Lgs Milli Kadın
Şu an buradasınız: Ordu'da Pekin ördeği yetiştiriciliği başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 15:12:40. #1.14#
title