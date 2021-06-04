Ordu'da pazar günü 9 mahallede muhtarlık seçimleri yapılacak
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Ordu'da pazar günü 9 mahallede muhtarlık seçimleri yapılacak

Ordu'da pazar günü 9 mahallede muhtarlık seçimleri yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ordu'da ölüm veya farklı nedenlerle düşen muhtarlıklar için 6 Haziran Pazar günü seçim yapılacak.

Ordu'da ölüm veya farklı nedenlerle düşen muhtarlıklar için 6 Haziran Pazar günü seçim yapılacak.

Ordu'da 6 Haziran Pazar günü Fatsa'nın Fatih Mahallesi, Ünye'nin Yenikent ve Kaledibi Mahalleleri, Altınordu'da Bayramlı Mahallesi, İkizce Diyek ve Şentepe Mahalleleri, Çaybaşı İçeribükü Mahallesi, Gölköy Güzelyurt Mahallesi ile Perşembe Boğazcık Mahallelerinde muhtarlık seçimi yapılacak.

Aynı gün Türkiye genelinde 753 mahalle ve köyde de sandığa gidilecek. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ordu'da pazar günü 9 mahallede muhtarlık seçimleri yapılacak - Haberler
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