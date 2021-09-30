Ordu'da devrilen tarım aracının sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Ordu'da devrilen tarım aracının sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

AA / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel
Ordu'da devrilen tarım aracının sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AKKUŞ, ORDU (AA) - Ordu'nun Akkuş ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi'nde Mustafa Zor'un (23) kullandığı "pat-pat" olarak bilinen tarım aracı, yoldan çıkarak ormanlık alanda ağaca çarpıp devrildi.

Kazada sürücü Mustafa Zor, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yaralanan Mustafa (52) ile Şehri Çöpoğlu (44), 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şehri Çöpoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Hacer Öztürk - Son Dakika Haberleri
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