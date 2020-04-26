Ordu'da patpat kazası: 1 ölü
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
26.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:04
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesini süren Beytullah Anık (17), patpatın dengesini kaybetmesi sonucu altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası gencin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU
Kaynak: İHA