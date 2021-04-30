Ordu'da parke fabrikasında yangın; 3 işçi dumandan etkilendi

ORDU'nun Altınordu ilçesindeki parke fabrikasının yağ deposunda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ORDU'nun Altınordu ilçesindeki parke fabrikasının yağ deposunda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 3 işçi, hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Uzunisa köyünde bulunan parke fabrikasının yağ deposunda, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevleri fark eden işçiler, hemen fabrikadan çıkıp, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Yoğun dumandan etkilenen 3 işçi ise sağlık görevlilerince ambulanslarla Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Fabrikada hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet BAYRAK