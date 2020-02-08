Ordu'da park halindeki otomobil yandı

08.02.2020 20:48 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:55

Ordu'nun Ünye ilçesinde, yangın çıkan park halindeki otomobilde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Bayramca Mahallesi'ndeki alışveriş yapmak için markete giden Orhan Demirci aracını park etti. Marketten çıktığında otomobilin motor kısmında yangın çıktığını gören Demirci, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine gelerek otomobildeki yangını söndürdü.

Yangın sonucu hasar oluşan araç, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA