Ordu'da Pakistanlı arıcılara eğitim verildi

Pakistanlı bal üreticileri, Ordu'da arıcılık faaliyetlerini geliştirme konusunda eğitim aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında Ordu'ya gelen heyete 5 gün boyunca eğitim verildi.

Teknik personeller tarafından enstitüsü binasında yapılan program kapsamında Pakistanlı heyete Türkiye'de arıcılık faaliyetleri, nektarlı ve polenli bitkiler, koloni yönetimi, ana arı ve arı sütü üretimi, ana arı kalitesi, arıcılık ekipmanları ve atölye uygulamaları, bal arısı hastalık ve zararlıları, laboratuvar uygulamaları ile apiterapi konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Heyete, "Arım Balım Peteğim" projesi kapsamında kurulan ve içerisinde Bal Paketleme ve Akredite Laboratuvarları barındıran "Arı Ürünleri AR-GE Merkezi" de gezdirilerek faaliyetleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Eğitim programının ardından Pakistanlı bal üreticilerine Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Feyzullah Konak tarafından sertifika taktim edildi.

Eğitime katılan Pakistan Bal Arısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Rashid Mahmood gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün çok iyi bir altyapıya sahip olduğunu ve konusunda uzman personeller tarafından verilen eğitimin Pakistanlı arıcılara çok büyük katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Bu işbirliğinde ve projede emeği geçen herkese minnettar olduğunu belirten Mahmood, Tika uzmanlarına ve Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü idari ve teknik kadrosuna da teşekkür etti.

Kaynak: AA