Ordu'da otoparklar 2'si hariç ücretsiz
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Ordu'da otoparklar 2'si hariç ücretsiz

Ordu'da bayram günleri şehir merkezindeki açık ve kapalı otoparkların 2'si hariç diğerlerinin ücretsiz olacağı açıklandı.

Ordu'da otoparklar 2'si hariç ücretsiz
30.07.2020 17:28 | Son Güncelleme: 30.07.2020 17:54

Ordu'da bayram günleri şehir merkezindeki açık ve kapalı otoparkların 2'si hariç diğerlerinin ücretsiz olacağı açıklandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL A.Ş'den yapılan açıklamada, 4 günlük Kurban Bayramı nedeni ile şirket bünyesinde hizmet verilen bazı çalışma alanlarında yeni düzenlemelere gidildiği belirtildi.

Açıklama da şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan bu düzenlemeler kapsamında Kadınlar Plajı bayramın 1'inci günü kapalı, diğer günler açık olacak. Bayramın 1'inci günü şirketimiz bünyesinde hizmet verilen Ayışığı Otoparkı ve Teleferik Alt İstasyon Otoparkı haricindeki diğer otoparklar ücretsiz hizmet verecek. Yine Bayramın 1-2 ve 3'üncü günleri cadde üzerinde bulunan tüm otoparkları vatandaşlarımız ücretsiz kullanabilecek. Ayrıca şirketimiz bünyesinde hizmet verilen teleferik bayramın 1'inci gün saat 13.00'de, Ters Ev ise 12.00'da sonra hizmet vermeye başlayacak. 4 günlük Kurban Bayram tatili sonrası aynı kalite ve güler yüz ile daha önce belirlenen saatlerde hizmet vermeye devam edilecek." - ORDU

Kaynak: İHA

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